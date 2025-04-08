Прогноз ціни на нафту

Аналітики одного із топових банків США – Goldman Sachs – оприлюднили новий прогноз ціни на нафту. Вони повідомили, що "екстремальний" сценарій на ринку нафти реальний, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На думку експертів, тоді ціна нафти Brent може впасти нижче 40 доларів за барель до кінця 2026 року. Згідно з прогнозом Goldman Sachs, такий розвиток ситуації на ринку нафти можливий за умови глобальної рецесії та повного скасування скорочень видобутку ОПЕК+.

Важливо! Базовий прогноз американського банку для цін на нафту більш помірний. Йдеться про ціну на рівні 55 доларів за барель до грудня 2026 року. У Goldman Sachs також поділилися прогнозом для цін на нафту у разі рецесії у США.



За сценарію "типової" американської рецесії експерти вважають, що ціни на нафту будуть коливатися на рівні 58 доларів за барель у грудні 2025 року і 50 доларів за барель у грудні 2026 року.

В американському банку переглянули прогноз цін на нафту у сторону зниження через ситуацію зі світовою торгівлею. Тарифи США, які запровадив 2 квітня Дональд Трамп, спровокували глобальну торгову війну. Через це ринок нафти обвалився до багаторічних мінімумів. Ба більше, ціни на нафту впали ще більше після рішення Китаю ввести мита на американські товари у відповідь на дії США.