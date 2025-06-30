На чому заробляє Jay-Z

Ставши першим мільярдером в історії хіп-хопу у 2019 році, Jay-Z більш ніж подвоїв свій статок завдяки успішним інвестиціям. У 2021 році він за 300 мільйонів доларів продав 50% акцій свого бренду шампанського Armand de Brignac (Ace of Spades) гіганту індустрії розкоші LVMH, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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У лютому 2023 репер також продав контрольний пакет акцій свого коньячного бренду D'Usse компанії Bacardi за 750 мільйонів доларів.

Чим ще володіє Jay-Z

У Jay-Z є частки у технологічних компаніях Block та Uber. Крім того, виконавець може похизуватися непоганою колекцією творів мистецтва, зокрема роботи Жана-Мішеля Баскії.

Jay-Z приймає премію Dr. Dre Global Impact Award на під час вручення Греммі / Фото Getty Images

Музичний каталог виконавця також становить значну частину його статків. У 2021 році Jay-Z увійшов до Зали слави рок-н-ролу, а у 2022-го отримав премію "Еммі" за постановку шоу під час Супербоулу (фінал ліги з американського футболу).

Примітно! При цьому чистий капітал Jay-Z не враховує статків його дружини Бейонсе. Активи співачки оцінюються ще у пів мільярда доларів.