Почему Уоррен Баффет увеличивает капитал, тогда как самые богатые люди мира теряют миллиарды

Легендарный инвестор Уоррен Баффет сегодня входит в первую пятерку самых богатых людей мира. Однако в отличие от других миллиардеров, он увеличил свое состояние за первые несколько месяцев 2025 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 8 апреля Уоррен Баффет владеет капиталом в размере 154 миллиардов долларов. С января его состояние выросло на 11,5 миллиарда долларов. И на фоне масштабного обвала на фондовых биржах мира стало понятно, что решения инвестора, которые он принимал в 2024 году, помогли ему защитить свое состояние.

К теме! Крупнейшие фондовые рынки мира зафиксировали один из худших обвалов за годы из-за новых пошлин США. Дональд Трамп ввел тарифы почти для всех стран мира 2 апреля, назвав его "днем освобождения".



Тройка самых богатых людей мира – Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг – потеряла от 11 до почти 18 миллиардов долларов за день. Кроме того, фондовый рынок США резко обвалился сразу после открытия торгов и потерял всего за несколько минут более 2 триллионов долларов.

Речь идет о том, что Уоррен Баффет в 2024 году активно продавал акции из своего инвестиционного портфеля:

В третьем квартале 2024 года Баффет продал почти 100 миллионов акций Apple. Всего с начала года он избавился примерно 600 миллионов ценных бумаг техгиганта.

акций Apple. Всего с начала года он избавился примерно 600 миллионов ценных бумаг техгиганта. Летом прошлого года компания Баффета распродавала акции Bank of America. Эта сделка принесла инвестору более 5 миллиардов долларов.

Благодаря этому компания Berkshire Hathaway, которая принадлежит Уоррену Баффету, накопила огромную сумму в наличных, а именно 334 миллиарда долларов. Аналитики считают, что решение о продаже миллионов акций – это признак того, что Баффет предсказал нестабильность на фондовом рынке и падение цен.