Як дорожчає алюміній 13 січня 2026 року?

Сьогодні у Лондоні вартість більшості металів зросла. Винятком є мідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як змінилась ціна на алюміній:

сьогодні алюміній впав в ціні на 50 центів за тонну, відносно максимуму;

максимум було досягнуто в понеділок – 3 200 доларів за тонну.

Водночас, на момент написання публікації, у Шанхаї на Лондонській біржі металургії (LME) ціна на алюміній збільшилась на 0,1%. Вартість цього металу склала – 3 187,50 доларів за тонну.

Яка ціна на олово зараз?

Ціна на олово зростає третій день поспіль. З початку року цей метал подорожчав на 20%.

Вартість цього металу у Шанхаї на Лондонській біржі металургії (LME) сьогодні зросла на 1,1%. Тепер його ціна – 48 470 доларів за тонну.

Олово цього року показало найвищі показники на Лондонській біржі металів, наблизившись до рекордно високого рівня понад 51 000 доларів за тонну після того, як у 2025 році його ціна зросла майже на 40%,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що торік військові репресії проти шахтарів у Індонезії відчутно скоротили постачання. Наразі галузь "чекає", як саме розвиватиметься експорт у найближчі місяці, повідомляє Trading Economics.

Важливо! Саме Індонезія є другим за величиною виробником олова.

Що буде з цінами на метали у 2026 році?