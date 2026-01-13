Как дорожает алюминий 13 января 2026 года?

Сегодня в Лондоне стоимость большинства металлов выросла. Исключением является медь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как изменилась цена на алюминий:

сегодня алюминий упал в цене на 50 центов за тонну, относительно максимума;

максимум был достигнут в понедельник – 3 200 долларов за тонну.

В то же время, на момент написания публикации, в Шанхае на Лондонской бирже металлургии (LME) цена на алюминий увеличилась на 0,1%. Стоимость этого металла составила – 3 187,50 долларов за тонну.

Какая цена на олово сейчас?

Цена на олово растет третий день подряд. С начала года этот металл подорожал на 20%.

Стоимость этого металла в Шанхае на Лондонской бирже металлургии (LME) сегодня выросла на 1,1%. Теперь его цена – 48 470 долларов за тонну.

Олово в этом году показало самые высокие показатели на Лондонской бирже металлов, приблизившись к рекордно высокому уровню более 51 000 долларов за тонну после того, как в 2025 году его цена выросла почти на 40%,

– сообщает издание.

Заметим, что в прошлом году военные репрессии против шахтеров в Индонезии ощутимо сократили поставки. Сейчас отрасль "ждет", как именно будет развиваться экспорт в ближайшие месяцы, сообщает Trading Economics.

Важно! Именно Индонезия является вторым по величине производителем олова.

Что будет с ценами на металлы в 2026 году?