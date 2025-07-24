Що відбувається на ринку брухту?

Ринок металобрухту у 2025 році перебуває під тиском через нестабільну макроекономічну ситуацію. Економічна невизначеність негативно впливає на настрої учасників ринку і формує несприятливе середовище в галузі, пише 24 Канал з посиланням на звіт World Mirror.

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У Європі спостерігаються складнощі з постачаннями металобрухту. Зокрема, у Великобританії ряд підприємств, що займаються дробленням брухту, працюють приблизно на 60% від своєї потужності.

Важливо! Ціни на сталевий прокат у багатьох регіонах Європи залишаються під тиском, що ускладнює відновлення попиту на брухт.

У Туреччині тиск на відпускні ціни посилився через помітне ослаблення американського долара щодо євро.

У Сполучених Штатах у квітні та травні ціни на брухт знизилися на 40 доларів за тонну, однак уже в червні та липні ситуація стабілізувалася завдяки домовленостям між постачальниками та виробниками.

Примітно! Сталева галузь США підтримується шляхом імпортних мит, але ключовим обмежувальним фактором залишається слабкий внутрішній попит.

На азіатському ринку переробленого брухту тиск чинить активний експорт сталі з Китаю. Південнокорейські металургійні підприємства тимчасово припиняють виробництво через надлишок дешевої пропозиції.

Скільки коштує металобрухт чорних і кольорових металів в Україні

Ціна металобрухту в Україні залежить від кількох факторів:

тип металу – чорний, кольоровий, нержавіюча сталь тощо;

стан сировини – ступінь забруднення, наявність іржі, розмір уламків;

обсяг партії – великі об’єми зазвичай приймають за вищими цінами;

тарифи пунктів приймання – можуть відрізнятися навіть у межах одного міста.

Середні ціни на брухт в Україні: