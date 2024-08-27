Розпродаж акцій Tesla

Інвестор уже продав майже половину частки, яка йому належить у компанії Tesla. Росс Гербер вважає, що ніхто не зацікавлений у купівлі машин або роботів від Tesla. Ба більше, він додав, що акції Tesla перебувають у "трясовині".

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Гербер почав публічно критикувати Ілона Маска після того, як останній купив соціальну мережу Twitter у 2022 році. За його словами, він продав акції Tesla приблизно на 60 мільйонів доларів. Інвестор додав, що його фонд все ще володіє часткою виробника електрокарів, яку оцінюють у 50 мільйонів доларів. Гербер підмітив, що він просто зменшує свою частку, оскільки більше не впевнений, що Tesla досягає тих цілей, які були поставлені кілька років тому.

До теми! Банки у США, які видали Ілону Маску кредит для купівлі Twitter, розчаровані. Цю угоду уже називають найгіршою з 2008 року, коли світ сколихнула глобальна криза.

Інші інвестори Tesla також більш скептично і нетерпляче ставляться до траєкторії розвитку компанії. Цього року акції Tesla впали на 16,11%, інформує MarketWatch. Цінні папери дешевшають здебільшого через зниження продажів, зростання конкуренції в Китаї та драму навколо юридичних баталій Маска. На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на рівні 208,70 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 666,7 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.