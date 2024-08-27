Распродажа акций Tesla

Инвестор уже продал почти половину доли, которая ему принадлежит в компании Tesla. Росс Гербер считает, что никто не заинтересован в покупке машин или роботов от Tesla. Более того, он добавил, что акции Tesla находятся в "трясине".

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Гербер начал публично критиковать Илона Маска после того, как последний купил социальную сеть Twitter в 2022 году. По его словам, он продал акции Tesla примерно на 60 миллионов долларов. Инвестор добавил, что его фонд все еще владеет долей производителя электрокаров, которую оценивают в 50 миллионов долларов. Гербер подметил, что он просто уменьшает свою долю, поскольку больше не уверен, что Tesla достигает тех целей, которые были поставлены несколько лет назад.

К теме! Банки в США, которые выдали Илону Маску кредит для покупки Twitter, разочарованы. Эту сделку уже называют худшей с 2008 года, когда мир всколыхнул глобальный кризис.

Другие инвесторы Tesla также более скептически и нетерпеливо относятся к траектории развития компании. В этом году акции Tesla упали на 16,11%, информирует MarketWatch. Ценные бумаги дешевеют в основном из-за снижения продаж, роста конкуренции в Китае и драмы вокруг юридических баталий Маска. На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на уровне 208,70 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 666,7 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.