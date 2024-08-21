Купівля Twitter Маском стала провалом для банків США

Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів, ставши генеральним директором компанії. Частиною цієї угоди був кредит на суму у розмірі 13 мільярдів доларів, який він отримав від 7 кредиторів.

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Серед банків, які виділили кошти Ілону Маску, були Morgan Stanley і Bank of America. Банки, які видають кредити на поглинання, як правило, досить швидко продають борг іншим інвесторам, аби не тримати його на своїх балансах. Крім того, таким чином вони заробляють на комісійних.

Але угода з мільярдером стала винятком. Річ у тому, що банки просто не змогли продати борг, не зазнавши величезних збитків. Зазвичай це було пов'язано з поганими фінансовими показниками компанії. Це означає, що кредити залишилися у підвішеному стані, або застряглими, на балансах американських кредиторів.

До теми! Торік компанія заявила, що її вартість впала більш ніж на 50% — із 44 мільярдів доларів до близько 19 мільярдів доларів.

Проте через два роки угоду з Ілоном Маском уже називають однією з найгірших для банків з часів світової економічної кризи 2008 року. Також повідомляють, що на початку 2024 року банки проводили переговори щодо можливого плану реструктуризації, згідно з яким Ілон Маск міг би погасити частину заборгованості X, а кредитори погодилися б зменшити процентні виплати. Проте соціальна мережа X не виконала план.