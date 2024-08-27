НБУ запровадить обмеження на перекази у жовтні

З 1 жовтня 2024 року в Україні почнуть діяти ліміт для переказів між фізичними особами за картки на картку. Йдеться про суму у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Обмеження будуть діяти 6 місяців. Таке рішення ухвалив Національний банк України.

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Вище згаданий ліміт буде діяти лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Водночас обмеження не будуть застосовувати до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Важливо! Також додають, що ліміт не стосується переказів коштів між власними рахунками клієнта, які відкриті в одному банку, та переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN також не будуть мати обмежень.

Нагадаємо, що український економіст Олег Гетман заявив, що регуляції, які планує запроваджувати Національний банк України, достатньо розумні та пропрацьовані. Помітно, що Нацбанк не просто вийшов і зробив перше, що йому захотілося.