Після американського долара євро є найбільш популярною валютою у світі. Та, окрім стабільності, євро цікавий своєю історією та несподіваними фактами.

Фінанси 24 зібрали 8 цікавих фактів про європейську валюту.

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Спільна валюта

Про спільну валюту для всіх європейських країн заговорили ще у 1970 роках. Одним з основних кроків для цього стало підписання Маастрихтського договору у 1992 році. Він встановлював правила, яких повинні дотримуватися країни-члени, для включення в клуб країн з використанням євро.

Електронна валюта

Все більше країн заявляють про розробку цифрової версії національної валюти. Цікаво, що євро і сам почав свій шлях як цифрова валюта. У 1999 році його ввели як засіб електронних платежів і лише у 2002 році в обіг ввійшли перші паперові купюри.

Перша дванадцятка

Спочатку євро запровадили лише у 12 країнах. До цього вписку ввійшли

Бельгія, Німеччина, Люксембург, Фінляндія, Австрія, Іспанія, Португалія, Греція, Італія, Ірландія, Франція та Нідерланди.

Пізніше ще кілька країн приєдналися до клубу користувачів євро. Зокрема, Кіпр, Естонія, Мальта, Словаччина, Словенія, Латвія та Литва.

Символ євро

Євро позначається символом €. Він походить від п'ятої літери грецького алфавіту – "епсилон" з двома паралельними горизонтальними лініями, що перетинають середину літери.

Різні монети в різних країнах

Євро доступне у монетах 1, 2, 5, 10, 20 та 50 центів, 1 та 2 євро. Цікаво, що реверс (та сторона, на якій є номінал та карта Європи) – однаковий. Зате аверс в різних країнах інший, оскільки кожна країна, що випускає євро сама вирішує які символи давати.



Дводоларові монети євро в різних країнах / u/guridkt

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Скандинавське золото

Монети євро наділені функціями машиночитання з високим рівнем безпеки, щоб уникнути обігу фальшивих монет. Деякі монети виготовлені зі скандинавського золота. Щоправда, від золота там лише назва. Насправді це сплав міді, алюмінію, цинку та олова. Його колір і вага нічим не схожі на справжнє золото.

Мова та колір купюр

Купюри також мають різні номінали, починаючи від 5 євро до 500 євро. На купюрах номінали написані трьома різними письмами – грецькою, римською та кирилицею.

Купюри різних номіналів друкуються різними кольорами. 5 євро сірого кольору, 10 – червоного, 20 є синіми, 50 – оранжевими, 100 євро друкуються зеленим, 200 євро – жовтим та 500 – фіолетовим.

На відміну від монет євро, банкноти мають однаковий дизайн у всій Єврозоні. На купюрах різних номіналів надруковано зображення певної європейської будівлі.

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Поступилися долару

Євро є цінною валютою у світовій економічній сфері. Тільки долари США перевершують € за значенням у міжнародній торгівлі та валютному резерві різних країн.