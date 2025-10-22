Чому Індія скоротить імпорт російської нафти?

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час святкування індійського свята Дівалі в Овальному кабінеті, передає 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Трамп зазначив, що він має дуже гарні стосунки з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді й вже спілкувався з ним з приводу нафти.

За словами президента, Індія прагне завершення війни Росії проти України. Тому, мовляв, вона не збирається купувати багато російської нафти.

Дональд Трамп Президент США Він (Моді – 24 Канал) хоче закінчення війни між Україною і Росією так само сильно, як я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати.

Як Трамп тисне на Індію?

Трамп продовжує тиснути на Індію, вимагаючи, щоб вона відмовилася від російської нафти. Спочатку президент запровадив 50% тарифи на індійський імпорт до США, щоб спонукати Нью-Делі до цього.

Пізніше Трамп заявив, що Моді, мовляв, пообіцяв зменшити імпорт нафти з Росії. При цьому він наголосив, що діятиме рішуче і не скасує руйнівні тарифи, якщо індійський прем'єр не стримає обіцянку, пише Reuters.

Вони просто продовжуватимуть платити величезні тарифи, а вони не хочуть цього робити,

– додав Трамп.

Варто знати! Цього року Росія постачає Індії 1,75 мільйона барелів нафти на день. Разом з тим частка російської сировини у загальному імпорті Індії зменшилася, а американської – зросла.

Як Індія купує російську нафту?