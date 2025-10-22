Чому Індія скоротить імпорт російської нафти?
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час святкування індійського свята Дівалі в Овальному кабінеті, передає 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Трамп зазначив, що він має дуже гарні стосунки з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді й вже спілкувався з ним з приводу нафти.
За словами президента, Індія прагне завершення війни Росії проти України. Тому, мовляв, вона не збирається купувати багато російської нафти.
Він (Моді – 24 Канал) хоче закінчення війни між Україною і Росією так само сильно, як я. Вони не будуть купувати багато нафти. Вони скоротили її і продовжують скорочувати.
Як Трамп тисне на Індію?
Трамп продовжує тиснути на Індію, вимагаючи, щоб вона відмовилася від російської нафти. Спочатку президент запровадив 50% тарифи на індійський імпорт до США, щоб спонукати Нью-Делі до цього.
Пізніше Трамп заявив, що Моді, мовляв, пообіцяв зменшити імпорт нафти з Росії. При цьому він наголосив, що діятиме рішуче і не скасує руйнівні тарифи, якщо індійський прем'єр не стримає обіцянку, пише Reuters.
Вони просто продовжуватимуть платити величезні тарифи, а вони не хочуть цього робити,
– додав Трамп.
Варто знати! Цього року Росія постачає Індії 1,75 мільйона барелів нафти на день. Разом з тим частка російської сировини у загальному імпорті Індії зменшилася, а американської – зросла.
Як Індія купує російську нафту?
Наразі Індія залишається найбільшим морським імпортером російської нафти. Нью-Делі стрімко наростили постачання з Росії після 2022 року через запровадження санкцій проти Москви та відмову західних країн купувати російську продукцію. У відповідь Кремль почав робити чималі знижки для покупців з Індії.
Однак Індія прагне зменшити тиск високих мит США, тому представники індійського уряду вирушили на переговори до Вашингтона. Втім, на перемовинах американська сторона наполягала, що ключовою умовою для зниження тарифів та укладення торгівельної угоди є скорочення закупівель російської нафти.
Після переговорів один із чиновників Білого дому повідомив, що індійські нафтопереробні заводи вже скорочують імпорт російської нафти на 50%. Утім, за даними індійських джерел, поки що ефект скорочення не помітний, і його відображення в статистиці очікують лише у грудні чи січні.