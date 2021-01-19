После американского доллара евро является наиболее популярной валютой в мире. И, кроме стабильности, евро интересен своей историей и неожиданными фактами.

Финансы 24 собрали 8 интересных фактов о европейской валюте.

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Общая валюта

Об общей валюте для всех европейских стран заговорили еще в 1970 годах. Одним из основных шагов для этого стало подписание Маастрихтского договора в 1992 году. Он устанавливал правила, которые должны соблюдать страны-члены, для включения в клуб стран с использованием евро.

Электронная валюта

Все больше стран заявляют о разработке цифровой версии национальной валюты. Интересно, что евро и сам начал свой путь как цифровая валюта. В 1999 году его ввели как средство электронных платежей и только в 2002 году в обращение вошли первые бумажные купюры.

Первая двенадцатка

Сначала евро ввели только в 12 странах. К этому вписку вошли

Бельгия, Германия, Люксембург, Финляндия, Австрия, Испания, Португалия, Греция, Италия, Ирландия, Франция и Нидерланды.

Позже еще несколько стран присоединились к клубу пользователей евро. В частности, Кипр, Эстония, Мальта, Словакия, Словения, Латвия и Литва.

Символ евро

Евро обозначается символом €. Он походит от пятой буквы греческого алфавита – "эпсилон" с двумя параллельными горизонтальными линиями, пересекающими середину буквы.

Различные монеты в различных странах

Евро доступно в монетах 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, 1 и 2 евро. Интересно, что реверс (та сторона, на которой номинал и карта Европы) – одинаковый. Зато аверс в разных странах другой, поскольку каждая страна, выпускающая евро сама решает символы давать.



Двухдолларовые монеты евро в разных странах / u/guridkt

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Скандинавское золото

Монеты евро наделены функциями машиночитання с высоким уровнем безопасности, чтобы избежать обращения фальшивых монет. Некоторые монеты изготовлены из скандинавского золота. Правда, от золота там только название. На самом деле это сплав меди, алюминия, цинка и олова. Его цвет и вес ничем не похожи на настоящее золото.

Язык и цвет купюр

Купюры также имеют различные номиналы, начиная от 5 евро до 500 евро. На купюрах номиналы написаны тремя различными письмами – греческим, римским и кириллицей.

Купюры разных номиналов печатаются разными цветами. 5 евро серого цвета, 10 – красного, 20 являются синими, 50 – оранжевыми, 100 евро печатаются зеленым, 200 евро – желтым и 500 – фиолетовым.

В отличие от монет евро, банкноты имеют одинаковый дизайн во всей Еврозоне. На купюрах разных номиналов напечатано изображение определенного европейской здания.

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Уступили доллару

Евро является ценной валютой в мировой экономической сфере. Только доллары США превосходят € по значению в международной торговле и валютном резерве разных стран.