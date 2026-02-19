Чому 500 євро влучають з обігу?

500 євро вилучають з обігу через те, що саме цю банкноту часто підроблювати та використовували під час шахрайських операцій, повідомляє Європейський центральний банк.

Важливо! Рішення про виведення 500 євро з обігу ЄЦБ ухвалив ще 2019 році.

Зараз 500 євро можна вільно використовувати. До того ж цю купюру дозволено обмінювати.

Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,

– вказує ЄЦБ.

Зауважимо, що 500 євро входили лише у першу серію євро. В другу така купюра не була включена, повідомляє ЄЦБ.

Наразі існує загалом дві серії євро:

Перша серія – туди входять номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Вона увійшла в обіг 1 січня 2002 року.

Друга серія – 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Банкноти з цієї серії випускали з 2013 по 2019 роки.

Цікаво, що друга серія отримала назву "Європа". До того ж ці банкноти мають інноваційніші елементи захисту.

Друга серія, також відома як серія "Європа", була розроблена для того, щоб зробити банкноти євро більш захищеними від підробок та довговічнішими. Це означає, що банкноти потрібно буде замінювати рідше, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та звести витрати до мінімуму,

– повідомляв ЄЦБ.

Важливо! Назву "Європа" ці банкноти отримали через дизайн. Адже там зображено міфічного персонажа – принцесу Європи.

