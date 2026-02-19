Почему 500 евро выводят из обращения?
500 евро изымают из обращения из-за того, что именно эту банкноту часто подделывали и использовали во время мошеннических операций, сообщает Европейский центральный банк.
Важно! Решение о выводе 500 евро из обращения ЕЦБ принял еще 2019 году.
Сейчас 500 евро можно свободно использовать. К тому же эту купюру разрешено обменивать.
Банкнота номиналом 500 евро, как и другие номиналы банкнот евро, всегда будет сохранять свою стоимость и может быть обменяна в национальных центральных банках Евросистемы в течение неограниченного периода времени,
– указывает ЕЦБ.
Заметим, что 500 евро входили только в первую серию евро. Во вторую такая купюра не была включена, сообщает ЕЦБ.
Сейчас существует всего две серии евро:
- Первая серия – туда входят номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Она вошла в обращение 1 января 2002 года.
- Вторая серия – 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Банкноты из этой серии выпускали с 2013 по 2019 годы.
Интересно, что вторая серия получила название "Европа". К тому же эти банкноты имеют инновационные элементы защиты.
Вторая серия, также известная как серия "Европа", была разработана для того, чтобы сделать банкноты евро более защищенными от подделок и долговечными. Это означает, что банкноты нужно будет заменять реже, чтобы минимизировать их влияние на окружающую среду и свести расходы к минимуму,
– сообщал ЕЦБ.
Важно! Название "Европа" эти банкноты получили из-за дизайна. Ведь там изображен мифический персонаж – принцесса Европы.
Какие нюансы, относительно обмена валюты в Украине нужно знать?
В 2023 году НБУ отменило понятие купюра с признаками незначительного износа. То есть, эта валюта подлежит свободному обмену. Таким образом регулятор стремился упростить процесс проверки купюр.
Если валюта имеет признаки значительного износа, ее отдают на инкассо. Эта процедура происходит по тарифам финучреждения. Заметим, что этот процесс может быть довольно длительным во времени.