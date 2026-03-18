Який курс долара в Україні зараз?
Станом на 17 березня, офіційний курс долара в Україні складав – 44,08 гривень, повідомляє НБУ.
За даними видання "Мінфін", середній банківський курс долара такий:
- купівля – 43,80 гривні за долар США;
- продаж – 44,35 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація дещо інша. Тут курс долара такий:
- купівля – 44,24 гривні за долар США;
- продаж – 44,37 гривні за долар США.
Скільки треба мати гривень, щоб купити 100 доларів?
- для придбання 100 доларів у банку, потрібно мати орієнтовно – 4 435 гривень;
- аби купити 100 доларів в обміннику, необхідно уже майже – 4 437 гривень.
Скільки можна отримати, якщо здати 100 доларів?
- якщо здати 100 доларів у банк, можна виручити орієнтовно – 4 380 гривень;
- при обміні 100 доларів в обміннику, можна отримати уже орієнтовно – 4 424 гривень.
Що важливо знати про курс долара зараз?
Наразі передбачення, щодо курсу долара робити важко. Як вказує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, на ситуацію загалом першочергово впливатимуть події на Близькому Сході.
Потрібно розуміти, що долар уже відчутно зміцнився. Це сталося, зокрема, на фоні нестабільної геополітичної ситуації. Як каже Лєсовий, протягом цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах – 43,50 – 44,50 гривні.