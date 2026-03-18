Наразі передбачення, щодо курсу долара робити важко. Як вказує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий , на ситуацію загалом першочергово впливатимуть події на Близькому Сході.

Потрібно розуміти, що долар уже відчутно зміцнився. Це сталося, зокрема, на фоні нестабільної геополітичної ситуації. Як каже Лєсовий, протягом цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах – 43,50 – 44,50 гривні.