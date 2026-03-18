Який курс долара в Україні зараз?

Станом на 17 березня, офіційний курс долара в Україні складав – 44,08 гривень, повідомляє НБУ.

За даними видання "Мінфін", середній банківський курс долара такий:

  • купівля – 43,80 гривні за долар США;
  • продаж – 44,35 гривні за долар США.

В обмінниках ситуація дещо інша. Тут курс долара такий:

  • купівля – 44,24 гривні за долар США;
  • продаж – 44,37 гривні за долар США.

Скільки треба мати гривень, щоб купити 100 доларів?

  • для придбання 100 доларів у банку, потрібно мати орієнтовно – 4 435 гривень;
  • аби купити 100 доларів в обміннику, необхідно уже майже – 4 437 гривень.

Скільки можна отримати, якщо здати 100 доларів?

  • якщо здати 100 доларів у банк, можна виручити орієнтовно – 4 380 гривень;
  • при обміні 100 доларів в обміннику, можна отримати уже орієнтовно – 4 424 гривень.

Що важливо знати про курс долара зараз?

  • Наразі передбачення, щодо курсу долара робити важко. Як вказує директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, на ситуацію загалом першочергово впливатимуть події на Близькому Сході.

  • Потрібно розуміти, що долар уже відчутно зміцнився. Це сталося, зокрема, на фоні нестабільної геополітичної ситуації. Як каже Лєсовий, протягом цього тижня долар на готівковому ринку буде в межах – 43,50 – 44,50 гривні.