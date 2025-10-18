Який вигляд мають нові 100 доларів?
Колір нової купюри змінився. Тепер вона має синій відтінок, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! В обіг нові 100 доларів увійшли у 2013 році.
Також можна побачити такі зміни у дизайні банкноти:
- прибрали рамку, де був портрет Бенджаміна Франкліна;
- тепер Франклін дещо більший.
Варто відзначити і нові елементи захисту на банкноті. Зокрема:
- синю рухому 3D стрічку;
- а також чорнильницю (якщо розглядати банкноту під кутом, на ній можна побачити маленький малюнок дзвоника).
Порівняння старої та нової банкноти номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn
Що потрібно зараз знати про долари?
Курс долара в Україні стабільний. Регулятор м'яко контролює ситуацію, здійснюючи своєчасні валютні інтервенції. Зауважимо, що в Україні діє режим "керованої гнучкості".
Протягом жовтня курс долара також залишатиметься стабільним. Він, імовірно, перебуватиме в межах від 41,20 до 42,20 гривні..
Раніше номіналів доларів було значно більше. Як повідомляє U.S.Currency, існували: 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Проте ще у минулому столітті необхідність таких купюрах відпала, тому їх вивели з обігу.
Цікаво! Як зазначає National Museum of American History, раніше існувала купюра 100 00 доларів. Проте використовувалась вона винятково банками ФРС для внутрішніх розрахунків.