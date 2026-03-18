Какой курс доллара в Украине сейчас?
По состоянию на 17 марта, официальный курс доллара в Украине составлял – 44,08 гривен, сообщает НБУ.
По данным издания "Минфин", средний банковский курс доллара таков:
- покупка – 43,80 гривны за доллар США;
- продажа – 44,35 гривны за доллар США.
В обменниках ситуация несколько иная. Здесь курс доллара такой:
- покупка – 44,24 гривны за доллар США;
- продажа – 44,37 гривны за доллар США.
Сколько надо иметь гривен, чтобы купить 100 долларов?
- для приобретения 100 долларов в банке, нужно иметь ориентировочно – 4 435 гривен;
- чтобы купить 100 долларов в обменнике, необходимо уже почти – 4 437 гривен.
Сколько можно получить, если сдать 100 долларов?
- если сдать 100 долларов в банк, можно выручить ориентировочно – 4 380 гривен;
- при обмене 100 долларов в обменнике, можно получить уже ориентировочно – 4 424 гривен.
Что важно знать о курсе доллара сейчас?
Сейчас прогнозы, относительно доллара делать трудно. Как указывает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на ситуацию в целом в первую очередь будут влиять события на Ближнем Востоке.
Нужно понимать, что доллар уже ощутимо укрепился. Это произошло, в частности, на фоне нестабильной геополитической ситуации. Как говорит Лесовой, в течение этой недели доллар на наличном рынке будет в пределах – 43,50 – 44,50 гривны.