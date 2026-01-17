Як саме відрізняється банкнота номіналом 100 доларів?

Попри те, що побачили світ нові 100 доларів у 2013 році, випускалися купюри цієї серії з 2009 по 2017 роки, повідомляє 24 Канал.

Оновлені 100 доларів мають інноваційні елементи захисту. До прикладу, рухому 3D стрічку, повідомляє The U.S. Currency Education Program.



Чим саме відрізняються нові 100 доларів від старих / Скриншот з munbyn

Що важливо знати про зміни на 100 доларах:

Об'ємна стрічка є голографічною. Тобто, вона переливається. На цій стрічці можна знайти приховані елементи, які необхідно розглядати під світлом.

Також на одязі Франкліна було зроблено мікродрук для додаткового захисту.

Варто звернути увагу і на символ чорнильниці. Там приховано малюнок дзвоника, який з'являється, якщо дивитися на банкноту під кутом

Окрім цього, змінився і дизайн загалом. Наприклад, була прибрана рамка біля Франкліна та збільшено сам портрет.

Чи обмінюють зараз старі 100 доларів?

Наразі чинними є всі доларові банкноти, випущені після 1914 року, повідомляє НБУ. Документів, які це заперечують, не існує.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– повідомляє регулятор.

На результат обміну впливає стан банкноти:

НБУ скасував поняття "незначно зношена" банкнота. Тобто, купюри з невеликими пошкодженнями мають вільно обмінюватись.

А от ті банкноти, які мають ознаки значного зношення, обмінюються за дещо іншою процедурою. Такі купюри віддають на інкасо.

Що ще потрібно знати про долари зараз?