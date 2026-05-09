Нові 10 гривень, які можна продати за 5 тисяч: перевірте гаманець

Монета номіналом 10 гривень може бути дорого продана. Йдеться про зразок 2020 року. До того ж грає роль різновид та стан монети.

Що відомо про ексклюзивні 10 гривень, які можна продати за дорого?

Першочергово, аби виявити ексклюзивну монету, потрібно звернути увагу на співвідношення сторін, повідомляє сервіс "Монети-ягідки".

Які монети номіналом 10 гривень продаються дорого у 2026 році

Зокрема, йдеться про розміщення портрета Івана Мазепи. Якщо він повністю перевернутий відносно протилежної сторони, тоді таку монету можна доволі дорого реалізувати:

незначний поворот означає, що монету можна продати за 150 – 200 гривень;

а при повороті на 180 градусів, ціна за такий екземпляр може сягати 5 000 гривень.

Продати рідкісні або браковані 10 гривень 2020 року можна через аукціон Віоліті, сайти та спільноти нумізматів,

Є і інші 10 гривень, які можна дійсно дорого продати. Наприклад, з браком. Йдеться, зокрема, про такі особливості:

непрокарбовані букви у написах.;

зайвий метал.

Зауважимо, продати дорожче можна і інші монети номіналом 10 гривень. Йдеться, зокрема, про лінійки, присвячені українським військовим. Також цікавими вважаються монети цього номіналу, де є інші нетипові зображення. Наприклад, Антонівський міст, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Що важливо знати, аби реалізовувати рідкісні монети?