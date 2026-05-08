Яку монету номіналом 10 копійок можна дорого продати?
10 копійок 1992 року можна дорого продати, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
Наприклад, 10 копійок 1992 року різновиду 2.21ВАк можна продати за 10 000 – 18 000 гривень. Проте, за умови, що ця монета має низку особливостей:
- тонкий середній зуб у тризуба;
- 5 та 7 зерна третього колоса замкнені.
Які 10 копійок можна продати за понад 10 000 гривень / Зображення "Монетки-ягідки"
Водночас необхідно відзначити надзвичайну схожість різновиду 2.21ВАк з 2.1. Це схожий штамп аверсу. Проте у цьому випадку варто звернути увагу саме на 5 та 7 зерна третього колоса. У випадку 2.1 – вони розімкнуті.
Які монети можна дорого продати / Зображення "Монетки-ягідки"
Якщо ж перевірити зерна неможливо, заміряйте відстань між крайніми остями колосків. Вона має відповідати таким значенням:
- у штампа 2.1 – ця відстань складає 12 міліметрів;
- у штампа 2.21 – 11,6 міліметра.
Новачки часто плутають рідкісний різновид 2.21ВАк зі звичайною монетою 2.1ВАм або 2.1ВАк. Останні два різновиди нічого не коштують,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, за різновиди 2.1 можна отримати зовсім небагато. Діапазон цін від 10 копійок до 400 гривень, повідомляє ресурс "Монети-ягідки".
Що ще важливо знати про копійки?
Додаткову перевірку монети можна здійснити через каталог Ігоря Тимофійовича Коломійця "Стандартні монети України 1992 – 2014". У цьому каталозі є опис різновидів штампів таких номіналів копійок: 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50 копійок. Також там можна знайти інформацію про 1, 2 гривні.
Цікаво, що монети номіналом 10 копійок було викарбувано на Луганському верстатобудівному заводі. Оскільки під час карбування використовувались різні типи штемпелів, є багато різновидів копійки цього номіналу.