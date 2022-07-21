Український центробанк додав, що інфляція суттєво зростає. У червні цей показник досягнув позначки на рівні 21,5%. Головні фактор впливу – це наслідки шоків у результаті повномасштабного вторгнення росії в Україну та глобальний ціновий тиск.

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Актуальна ситуація

Через війну виникли проблеми з ланцюжками постачання, зменшення пропозиції на ринку певних категорій товарів, зростання витрат для представників бізнесу. Крім того, неабияку роль відіграють знищення або руйнування виробництв й інфраструктури, а також тимчасова окупація певних територій України.

Цікаво! Американський долар, який є головною резервною валютою світу, стрімко виріс. Індекс долара США досягнув багаторічного максимуму. Це негативно впливає на світову економіку. Річ у тому, що це впливає й на обсяги виробництва, ціни на нафту та торгівлю на глобальному рівні.

На ситуацію з динамікою цін в Україні також впливають високо вартість на енергоносії та рекордні показники інфляції у країнах, які є нашими партнерами. Тоді як бізнес та домогосподарства очікують ще більшого зростання інфляції.

Прогнози Нацбанку

В українському центробанку очікують, що ситуація з пропозицією на ринку під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, й надалі буде мати істотний вплин на динаміку цін.

Згідно з базовим сценарієм прогнозу, НБУ передбачає, що чорноморські порти повернуться до повноцінної роботи з початку 2023 року. Також виділяють наступні моменти:

Протягом найближчих місяців необхідно буде зважати на високу ймовірність подальших терористичних атак зі сторони держави-агресорки. Головні об'єкти – інфраструктура й виробничі потужності в українських містах;

– інфраструктура й виробничі потужності в українських містах; Це може вплинути на логістику, призведе до зростання ризиків для бізнесу та розхитуватиме очікування;

Ще один фактор впливу – це збереження високих цін на енергоносії на глобальному рівні.

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Реакція регулятора та прогноз на наступні роки

У поточних умовах Національний банк України має на меті проводити жорстку монетарну політику. Ключові цілі НБУ – не допустити розбалансування очікувань, робити кроки задля пожвавлення інтересу до гривневих активів, зниження тиску на міжнародні резерви.

Попри те, що ці кроки спрямовані на підтримку фінансової стабільності в Україні та послаблення інфляційного тиску, інфляція буде демонструвати тенденцію до зростання. В Нацбанку підкреслили, що наприкінці 2022 року цей показник перевищить позначку у 30%.

Натомість у наступні роки очікують динаміку істотного сповільнення інфляції в країні. Однак ці показники будуть суттєво вищими за цілі НБУ, яку визначили на рівні 5%. Перш за все це буде спровоковано наслідками повномасштабної війни. Щодо конкретних цифр:

У 2023 році інфляція знизиться до 20,7%;

Натомість у 2024 році зростання цін зупиниться на рівні до 9,4%;

Тоді як у 2025 році очікують повернення до цілі 5% вже у 2025 році.

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