Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 101,93 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 5 доларів.

торгуються на рівні 101,93 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна опустилася на 5 доларів. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 95,28 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 4,61% менше, ніж на відкритті ринку.

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Чому нафта дешевшає

Європейський центральний банк планує підвищити відсоткову ставку в боротьбі з інфляцією. Це рішення може знизити попит на нафту, оскільки підвищення облікової ставки не стимулює економічний розвиток, а навпаки. Відтак з низьким попитом ціни на нафту впадуть. ЄЦБ далеко не перший центробанк, який відчутно підвищить ставки. Це вже роблять США та інші країни.

Також на ринок вплинуло рішення Лівії. Африканська країна врешті відновила видобуток сирої нафти на кількох родовищах. Нагадаємо, що в країні було кількатижневе обмеження на експорт нафти.

Зверніть увагу! Запаси бензину у США відчутно зросли – на 3,5 мільйона барелів за тиждень, що суттєво перевищило прогнози аналітиків.

Прогнози для ринку нафти

Аналітики не можуть однозначно дати відповідь на питання, якими будуть ціни на нафту до кінця року. Все тому, що ніхто не знає, коли чекати на глобальну рецесію, яка скоріш за все таки настане. Адже з глобальною рецесією впаде попит на нафту, а з ним і ціни.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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