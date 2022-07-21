Украинский центробанк добавил, что инфляция существенно растет. В июне этот показатель достиг отметки на уровне 21,5%. Главные факторы воздействия – это последствия шоков в результате полномасштабного вторжения россии в Украину и глобального ценового давления.

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Актуальная ситуация

Из-за войны возникли проблемы с цепочками поставок, уменьшение предложения на рынке определенных категорий товаров, рост затрат для представителей бизнеса. Кроме того, большую роль играют уничтожение или разрушение производств и инфраструктуры, а также временная оккупация определенных территорий Украины.

Интересно! Американский доллар, который является главной резервной валютой мира, стремительно вырос. Индекс доллара США достиг многолетнего максимума. Это отрицательно сказывается на мировой экономике. Дело в том, что это влияет и на объем производства, цены на нефть и торговлю на глобальном уровне.

На ситуацию с динамикой цен в Украине также влияют высокая стоимость энергоносителей и рекордные показатели инфляции в странах, которые являются нашими партнерами. В то время как бизнес и домохозяйства ожидают еще большего роста инфляции.

Прогнозы Нацбанка

В украинском центробанке ожидают, что ситуация с предложением на рынке во время полномасштабного вторжения россии в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, и в дальнейшем будет иметь существенное влияние на динамику цен.

Согласно базовому сценарию прогноз НБУ предусматривает, что черноморские порты вернутся к полноценной работе с начала 2023 года. Также выделяют следующие моменты:

В ближайшие месяцы необходимо будет учитывать высокую вероятность дальнейших террористических атак со стороны государства-агрессора. Главные объекты – инфраструктура и производственные мощности в украинских городах;

– инфраструктура и производственные мощности в украинских городах; Это может повлиять на логистику, приведет к росту рисков для бизнеса и будет расшатывать ожидания;

Еще один фактор влияния – это сохранение высоких цен на энергоносители на глобальном уровне.

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Реакция регулятора и прогноз на следующие годы

В текущих условиях Национальный банк Украины имеет целью проводить жесткую монетарную политику. Ключевые цели НБУ – не допустить разбалансирования ожиданий, делать шаги по оживлению интереса к гривневым активам, снижению давления на международные резервы.

Несмотря на то, что эти шаги направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине и ослабление инфляционного давления, инфляция будет демонстрировать тенденцию роста. В Нацбанке подчеркнули, что в конце 2022 года этот показатель превысит отметку в 30%.

В последующие же годы ожидают динамику существенного замедления инфляции в стране. Однако эти показатели будут существенно выше целей НБУ, которую определили на уровне 5%. Прежде всего, это будет спровоцировано последствиями полномасштабной войны. Относительно конкретных цифр:

В 2023 году инфляция снизится до 20,7%;

В 2024 году рост цен остановится на уровне до 9,4%;

В то время как в 2025 году ожидают возвращения к цели 5%.

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