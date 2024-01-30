Тоді як інфляція у США відійшла від максимумів за останні 40 років, посилилися побоювання щодо повторного зростання цін через атаки на судна, які проводять бойовики, пов'язані з Іраном. Це спровокувало зростання вартості перевезення товарів морським шляхом. Це один із наслідків війни між ХАМАС та Ізраїлем.

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Чи зростуть ціни через атаки у Червоному морі

Деякі аналітики вважають, що ціновий тиск може знову відновитися, адже численні міжнародні компанії почали змінюють свої маршрути, які проходили через Суецький канал, на шляхи, які займають більше часу, аби уникнути атак.

Експерти з Goldman Sachs вважають, що перебої із транспортування товарів через Червоне море призвели до подорожчання фрахту, проте вплив на інфляцію залишається незначним. Вони назвали дві причини, які стримують посилення цінового тиску:

Зростання цін на перевезення відбувається без закриття заводів та зростання попиту, як це було під кінець пандемії коронавірусу;

Витрати на міжнародні перевезення складають лише незначну частку товарів кінцевого споживання. Йдеться про показник в середньому на рівні 1,5%. При цьому частка морських перевезень становить приблизно 0,7%.

Що таке фрахт У торговому мореплаванні цим терміном називають визначену договором або законом плату за перевезення вантажу або за надання судна в користування за договором тайм-чартеру або бербоут-чартеру. Розмір фрахту встановлюється угодою сторін

У підсумку експерти очікують, що ескалація у Червоному морі, яка призвела до зростання транспортних витрат, може спровокувати "підйому" базової глобальної інфляції приблизно на 0,1% у 2024 році. При цьому наслідки більше відчують в Європі, а не в США.

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