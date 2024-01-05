Йдеться про данську компанію Maersk, яка є одним із лідерів галузі. Повідомляють, що тепер деякі судна будуть перенаправляти навколо Африки.

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Компанія Maersk призупинила транзит через Червоне море

Річ у тому, що ситуація у Червоному морі набирає обертів, оскільки бойовики-хусити атакують судна. Це призводить до зміни маршрутів суден, які курсують між Азією та Європою. Зокрема, вони обирають довший маршрут біля Мису Доброї Надії навколо Південної Африки.

У компанії Maersk наголосили, що ситуація постійно розвивається та залишається вкрай нестабільною, а всі доступні дані підтверджують наявність серйозних безпекових ризиків.

Варто додати, що судна від Maersk відновили свої маршрути через Червоне море та Аденську затоку після паузи у грудні, проте компанія знову призупинила цей процес через атаку на одне з її суден