В то время как инфляция в США отошла от максимумов за последние 40 лет, усилились опасения по поводу повторного роста цен из-за атак на суда которые проводят боевики связанные с Ираном. Это спровоцировало рост стоимости перевозки товаров морским путем. Это одно из последствий войны между ХАМАС и Израилем.

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Вырастут ли цены из-за атак в Красном море

Некоторые аналитики считают, что ценовое давление может снова восстановиться, ведь многочисленные международные компании начали менять свои маршруты, проходившие через Суэцкий канал, на пути занимающие больше времени во избежание атак.

Эксперты из Goldman Sachs считают, что перебои по транспортировке товаров через Красное море привели к удорожанию фрахта, однако влияние на инфляцию остается незначительным. Они назвали две причины сдерживающие усиление ценового давления:

Рост цен на перевозку происходит без закрытия заводов и роста спроса, как это было на исходе пандемии коронавируса.

Расходы на международные перевозки составляют лишь незначительную часть товаров конечного потребления. Речь идет о показателе в среднем на уровне 1,5%. При этом доля морских перевозок составляет примерно 0,7%.

Что такое фрахт В торговом мореплавании этим термином называют определенную договором или законом плату за перевозку груза или за предоставление судна в пользование по договору тайм-чартера или бербоут-чартера. Размер фрахта устанавливается соглашением сторон

В итоге эксперты ожидают, что эскалация в Красном море приведшая к росту транспортных расходов может спровоцировать "подъем" базовой глобальной инфляции примерно на 0,1% в 2024 году. При этом последствия больше ощутят в Европе, а не в США.

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