Зовсім не друкарська помилка: що насправді означає цей символ на доларах
- Зірка біля серійного номера на доларах означає, що банкноту було замінено, щоб уникнути дублювання.
- Заміна банкнот з зіркою відбувається через друкарські помилки під час виробництва.
На деяких доларах можна помітити незвичайний символ. Він виглядає як маленька зірка біля серійного номера. Для чого насправді ставиться ця позначка, читайте далі.
Що означає зірка біля серійного номера на доларах?
Таку зірку ставлять на банкнотах, що були замінені. Таким чином уникають дублювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.
Читайте також Які зміни на нафтовому ринку відбулися у перший торговий день 2026 року
Зверніть увагу! Йдеться про заміну під час виробництва банкнот.
Для чого замінюють банкноту і малюють на ній зірку:
- інколи під час друку виникає помилка;
- таку купюру мають утилізувати, повідомляє ФРС;
- відповідно, банкноту вилучають і замість неї друкується купюра з аналогічним серійним номером та зірочкою.
Важливо! Дані про банкноту, яка утилізується, фіксуються. Завдяки цьому, уникають дублів.
Як виглядає зірка, що показує замінену купюру / Фото U.S.Currency
Така банкнота не має особливої цінності. Тобто, продати її дорожче не вийде. Виключенням є випадки, коли купюра зацікавить якогось колекціонера.
Що ще потрібно знати про долари?
Наразі найбільший номінал серед доларових купюр – 100. Проте ще в минулому столиці ситуація була кардинально інша. Тоді в обігу перебували банкноти: 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Згодом такі купюри вилучили, оскільки в них відпала потреба.
У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена купюра". Тобто, якщо банкнота має невеликі пошкодження, її можна вільно обміняти. А от, у випадку, коли купюра сильно зношена, її віддають на інкасо.
Найбільшою доларовою банкнотою, яка колись існувала, є 100 000. Ця купюра ніколи не була в готівковому обігу. Її використовували для розрахунків між собою банки ФРС.