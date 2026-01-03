Зовсім не друкарська помилка: що насправді означає цей символ на доларах

На деяких доларах можна помітити незвичайний символ. Він виглядає як маленька зірка біля серійного номера. Для чого насправді ставиться ця позначка, читайте далі.

Що означає зірка біля серійного номера на доларах?

Таку зірку ставлять на банкнотах, що були замінені. Таким чином уникають дублювання, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Зверніть увагу! Йдеться про заміну під час виробництва банкнот.

Для чого замінюють банкноту і малюють на ній зірку:

інколи під час друку виникає помилка;

таку купюру мають утилізувати, повідомляє ФРС;

відповідно, банкноту вилучають і замість неї друкується купюра з аналогічним серійним номером та зірочкою.

Важливо! Дані про банкноту, яка утилізується, фіксуються. Завдяки цьому, уникають дублів.



Як виглядає зірка, що показує замінену купюру / Фото U.S.Currency

Така банкнота не має особливої цінності. Тобто, продати її дорожче не вийде. Виключенням є випадки, коли купюра зацікавить якогось колекціонера.

Що ще потрібно знати про долари?