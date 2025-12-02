Що означає зірка на доларах?

Зірка на доларах ставиться біля серійного номера, повідомляє 24 Канал з посиланням на U.S.Currency.

Зверніть увагу! Позначають замінені купюри, аби уникнути дублювання.



Як виглядає зірка на купюрі / Фото U.S.Currency

В якому випадку ставиться зірка:

інколи, при виробництві грошей, виникає брак;

браковану купюру, яку вилучають, замінюють;

а на місце вилученої купюри "стає" банкнота за аналогічним серійним номером та зірочкою.

Важливо! Вилучена доларова купюра утилізується і знищується, повідомляє ФРС.

Купюра із зіркою не має особливої цінності. За неї може заплатити більше лише колекціонер, якому з якоїсь причини цікава така банкнота.

Що важливо знати про долари зараз?

Станом на зараз, найбільший номінал доларової банкноти – 100. Раніше в обігу перебували купюри: 500, 1000, 5 000 та 10 000 доларів. Проте ще у минулому столітті, вказані банкноти вивели з обігу.

Найбільшою доларова банкнота, яка існувала, мала номінал – 100 000 доларів. Цю купюру використовували виключно для розрахунків між банками ФРС.

Фінансові установи та банки України мають приймати дещо пошкоджені банкноти. Адже з 2023 року поняття "незначно зношені купюри" було скасовано, аби виключити вплив людського фактора. Водночас банкноти, які мають ознаки значного пошкодження – передаються на інкасо.

Зверніть увагу! Ситуація на валютному ринку в Україні стабільна. Як зазначає НБУ, станом на 2 грудня, офіційний курс – 42,34 гривні.