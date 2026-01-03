Совсем не опечатка: что на самом деле означает этот символ на долларах
- Звезда возле серийного номера на долларах означает, что банкнота была заменена, во избежание дублирования.
- Замена банкнот со звездой происходит из-за опечаток во время производства.
На некоторых долларах можно заметить необычный символ. Он выглядит как маленькая звезда возле серийного номера. Для чего на самом деле ставится эта отметка, читайте далее.
Что означает звезда возле серийного номера на долларах?
Такую звезду ставят на банкнотах, что были заменены. Таким образом избегают дублирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.
Обратите внимание! Речь идет о замене при производстве банкнот.
Для чего заменяют банкноту и рисуют на ней звезду:
- иногда во время печати возникает ошибка;
- такую купюру должны утилизировать, сообщает ФРС;
- соответственно, банкноту изымают и вместо нее печатается купюра с аналогичным серийным номером и звездочкой.
Важно! Данные о банкноте, которая утилизируется, фиксируются. Благодаря этому, избегают дублей.
Как выглядит звезда, показывающая замененную купюру / Фото U.S.Currency
Такая банкнота не имеет особой ценности. То есть, продать ее дороже не получится. Исключением являются случаи, когда купюра заинтересует какого-то коллекционера.
Что еще нужно знать о долларах?
Сейчас самый большой номинал среди долларовых купюр – 100. Однако еще в прошлом столице ситуация была кардинально иная. Тогда в обращении находились банкноты: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов. Впоследствии такие купюры изъяли, поскольку в них отпала необходимость.
В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная купюра". То есть, если банкнота имеет небольшие повреждения, ее можно свободно обменять. А вот, в случае, когда купюра сильно изношена, ее отдают на инкассо.
Самой большой долларовой банкнотой, которая когда-то существовала, является 100 000. Эта купюра никогда не была в наличном обращении. Ее использовали для расчетов между собой банки ФРС.