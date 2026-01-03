Совсем не опечатка: что на самом деле означает этот символ на долларах

На некоторых долларах можно заметить необычный символ. Он выглядит как маленькая звезда возле серийного номера. Для чего на самом деле ставится эта отметка, читайте далее.

Что означает звезда возле серийного номера на долларах?

Такую звезду ставят на банкнотах, что были заменены. Таким образом избегают дублирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.

Обратите внимание! Речь идет о замене при производстве банкнот.

Для чего заменяют банкноту и рисуют на ней звезду:

иногда во время печати возникает ошибка;

такую купюру должны утилизировать, сообщает ФРС;

соответственно, банкноту изымают и вместо нее печатается купюра с аналогичным серийным номером и звездочкой.

Важно! Данные о банкноте, которая утилизируется, фиксируются. Благодаря этому, избегают дублей.



Как выглядит звезда, показывающая замененную купюру / Фото U.S.Currency

Такая банкнота не имеет особой ценности. То есть, продать ее дороже не получится. Исключением являются случаи, когда купюра заинтересует какого-то коллекционера.

Что еще нужно знать о долларах?