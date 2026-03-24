Геологи зробили нове відкриття. Стало відомо, що у Китаї – під пагорбами повіту Пінцзян знаходяться 40 окремих золотоносних жил. Саме в цій зоні потенційно зберігаються одні з найбільших запасів золота.
Що відомо про нове родовища золота?
Як відомо уже зараз, 300 тонн золотих запасів знаходяться на глибині до 2 кілометрів вказаного родовища Вангу, повідомляє Daily Galaxy.
Протягом року на вказаній території було витягнуто бурові керни з глибини приблизно 2 кілометри. Всередині багатьох "трубок" знайшли неочікуване – золото.
Наразі запаси оцінюють так:
- на глибині до 2 кілометрів потенційно знаходяться 300 тонн запасів золота;
- а на глибині 3 кілометри, запаси можуть сягати – 1000 тонн.
Вартість цих покладів оцінюють в 600 мільярдів юанів. Відповідно до теперішнього курсу, це майже – 83 мільярди доларів США.
У випадку, якщо ця оцінка підтвердиться, Вангу буде більшим ніж південноафриканський рудник "Саут-Діп". Для розуміння африканське родовище має запаси у розмірі приблизно 900 метричних тонн, повідомляє "Українське життя". Основна різниця між цими рудниками – у вмісті золота.
В одному з кернових зразків, взятих на глибині близько 2 000 метрів, у тонні руди містилося 138 грамів золота. Більшість комерційних рудників працюють із вмістом золота нижче 10 грамів на тонну,
– йдеться у повідомленні.
Родовище Вангу є одним з "найбагатших", серед виявлених за останні десятиліття. До того ж там:
- видиме золота у зразках керна;
- а також присутнє золото в руді в значних обсягах.
Наразі родовище Вангу є одним із найбагатших родовищ, виявлених за останні десятиліття, з видимим золотом у зразках керна та вмістом золота в руді, що перевищує середні світові показники більш ніж удесятеро,
– вказує видання.
Що ще важливо знати про родовище Вангу?
-
Золото було виявлено і в інших місцях. Зокрема, під час периферійного буріння навколо основного майданчика. Це може означати, що реальні поклади золота там ще більше.
-
Наразі родовище Вангу перебуває на стадії розвідки. Аби підтвердити теперішні теорії, необхідно провести додаткові перевірки.