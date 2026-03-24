Це найбагатше родовище золота у світі: геологи зробили шокуюче відкриття

Що відомо про нове родовища золота?
Як відомо уже зараз, 300 тонн золотих запасів знаходяться на глибині до 2 кілометрів вказаного родовища Вангу, повідомляє Daily Galaxy.
Протягом року на вказаній території було витягнуто бурові керни з глибини приблизно 2 кілометри. Всередині багатьох "трубок" знайшли неочікуване – золото.
Наразі запаси оцінюють так:
- на глибині до 2 кілометрів потенційно знаходяться 300 тонн запасів золота;
- а на глибині 3 кілометри, запаси можуть сягати – 1000 тонн.
Вартість цих покладів оцінюють в 600 мільярдів юанів. Відповідно до теперішнього курсу, це майже – 83 мільярди доларів США.
У випадку, якщо ця оцінка підтвердиться, Вангу буде більшим ніж південноафриканський рудник "Саут-Діп". Для розуміння африканське родовище має запаси у розмірі приблизно 900 метричних тонн, повідомляє "Українське життя". Основна різниця між цими рудниками – у вмісті золота.
В одному з кернових зразків, взятих на глибині близько 2 000 метрів, у тонні руди містилося 138 грамів золота. Більшість комерційних рудників працюють із вмістом золота нижче 10 грамів на тонну,
– йдеться у повідомленні.
Наразі родовище Вангу є одним із найбагатших родовищ, виявлених за останні десятиліття, з видимим золотом у зразках керна та вмістом золота в руді, що перевищує середні світові показники більш ніж удесятеро,
– вказує видання.
Що ще важливо знати про родовище Вангу?
Золото було виявлено і в інших місцях. Зокрема, під час периферійного буріння навколо основного майданчика. Це може означати, що реальні поклади золота там ще більше.
Наразі родовище Вангу перебуває на стадії розвідки. Аби підтвердити теперішні теорії, необхідно провести додаткові перевірки.