Это самое богатое месторождение золота в мире: геологи сделали шокирующее открытие

Что известно о новом месторождении золота?

Как известно уже сейчас, 300 тонн золотых запасов находятся на глубине до 2 километров указанного месторождения Вангу, сообщает Daily Galaxy.

В течение года на указанной территории были извлечены буровые керны с глубины примерно 2 километра. Внутри многих "трубок" нашли неожиданное – золото.

Сейчас запасы оценивают так:

на глубине до 2 километров потенциально находятся 300 тонн запасов золота;

а на глубине 3 километра, запасы могут достигать – 1000 тонн.

Стоимость этих залежей оценивают в 600 миллиардов юаней. Согласно нынешнему курсу, это почти – 83 миллиарда долларов США.

В случае, если эта оценка подтвердится, Вангу будет больше чем южноафриканский рудник "Саут-Дип". Для понимания африканское месторождение имеет запасы в размере примерно 900 метрических тонн, сообщает "Украинская жизнь". Основная разница между этими рудниками – в содержании золота.

В одном из керновых образцов, взятых на глубине около 2 000 метров, в тонне руды содержалось 138 граммов золота. Большинство коммерческих рудников работают с содержанием золота ниже 10 граммов на тонну,

– говорится в сообщении.

Месторождение Вангу является одним из самых "богатых", среди обнаруженных за последние десятилетия. К тому же там:

видимое золото в образцах керна;

а также присутствует золото в руде в значительных объемах.

Сейчас месторождение Вангу является одним из самых богатых месторождений, обнаруженных за последние десятилетия, с видимым золотом в образцах керна и содержанием золота в руде, что превышает средние мировые показатели более чем в десять раз,

– указывает издание.