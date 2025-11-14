Чим відрізняються нові 100 доларів?

Нова банкнота має оновлені інноваційні елементи захисту, повідомляє 24 Канал.

Наприклад, на цій купюрі захисна 3D стрічка:

  • яка може рухатись;
  • є голографічною;
  • та має приховані символи.

Також захисним елементом є зображення чорнильниці. Там при зміні кута огляду можна побачити маленький малюнок дзвоника.


Як виглядають нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn

Змінився і дизайн банкноти:

  • портрет Франкліна збільшили;
  • тепер прибрана рамка навколо портрета "батька-засновника США".

Цікаво! Для додаткового захисту, було зроблено мікродрук на одязі Франкліна.

Що ще варто знати про долари?

  • Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000. Цю купюру використовували, виключно, банки ФРС для внутрішніх операцій, повідомляє National Museum of American History.

  • Ще в минулому столітті в обігу перебували купюри 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, зазначає U.S.Currency. Їх вирішили вивести, бо зникла потреба у використанні.