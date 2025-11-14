Чим відрізняються нові 100 доларів?
Нова банкнота має оновлені інноваційні елементи захисту, повідомляє 24 Канал.
Наприклад, на цій купюрі захисна 3D стрічка:
- яка може рухатись;
- є голографічною;
- та має приховані символи.
Також захисним елементом є зображення чорнильниці. Там при зміні кута огляду можна побачити маленький малюнок дзвоника.
Як виглядають нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn
Змінився і дизайн банкноти:
- портрет Франкліна збільшили;
- тепер прибрана рамка навколо портрета "батька-засновника США".
Цікаво! Для додаткового захисту, було зроблено мікродрук на одязі Франкліна.
Що ще варто знати про долари?
Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000. Цю купюру використовували, виключно, банки ФРС для внутрішніх операцій, повідомляє National Museum of American History.
Ще в минулому столітті в обігу перебували купюри 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів, зазначає U.S.Currency. Їх вирішили вивести, бо зникла потреба у використанні.