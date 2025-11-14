Чим відрізняються нові 100 доларів?

Нова банкнота має оновлені інноваційні елементи захисту, повідомляє 24 Канал.

Наприклад, на цій купюрі захисна 3D стрічка:

яка може рухатись;

є голографічною;

та має приховані символи.

Також захисним елементом є зображення чорнильниці. Там при зміні кута огляду можна побачити маленький малюнок дзвоника.



Як виглядають нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn

Змінився і дизайн банкноти:

портрет Франкліна збільшили;

тепер прибрана рамка навколо портрета "батька-засновника США".

Цікаво! Для додаткового захисту, було зроблено мікродрук на одязі Франкліна.

Що ще варто знати про долари?