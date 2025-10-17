Какая сейчас цена золота?

По состоянию на почти 7 утра, золото подорожало на 0,9%. Стоимость этого металла за унцию достигла – 4 362,39 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 378,69 доллара за унцию.

Почему дорожает золото:

надежды на снижение ставок ФРС (их, предположительно, опустят в конце октября на 25 базисных пунктов);

повышение популярности "безопасных активов";

слабость региональных банков США;

геополитическая нестабильность;

шатдаун в США;

напряженные отношения между Китаем и США.

Цену в 4 500 долларов (золото – 24 Канал) может достичь раньше, чем ожидалось, но многое может зависеть от того, как долго на рынке будут продолжаться опасения относительно торговли между США и Китаем и прекращения работы правительства,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Интересно! Золото подорожало почти на 66% с начала года.

Как подорожали другие металлы 17 октября?

Спотовая цена серебра установила новый рекорд. По состоянию на сегодня, стоимость этого металла выросла на 0,3% и достигла – 54,41 доллара за унцию.

Платина, свою очередь, снизилась в цене – на 0,4%. Этот металл достиг – 1 706,45 доллара за унцию.

А вот палладий подорожал. Он 17 октября вырос в цене на 0,3%. Сейчас стоимость этого металла – 1 618,95 доллара за унцию.

Важно! Мировая тенденция повлияла и на закупочные цены регулятора. По данным НБУ, сегодня грамм банковского металла стоит – 5 622,18 гривны.