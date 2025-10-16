Які закупівельні ціни НБУ на банківські метали?

Золото, яке має найвищу пробу, себто, банківське, коштує – 5 580,73 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Відкоригував регулятор і інші закупівельні ціни:

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 563,99 гривні за грам;

дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 524,92 гривні за грам.

Скільки коштує срібло?

Закупівельні ціни на срібло також змінилися. Станом на 16 жовтня, вони такі:

банківське срібло, перетнуло рекордну межу і сягнуло – 70,37 гривні за грам;

срібло, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, коштує – 66,85 гривні за грам.

Довідка: Банківський метал має найвищу пробу, тобто, 999,9. Зазвичай він реалізується у вигляді злитків та монет. Зауважимо, що банківське золото це хороший спосіб зберегти гроші від впливу інфляції.

Як змінились ціни на дорогоцінні метали?