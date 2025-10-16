Які закупівельні ціни НБУ на банківські метали?

Золото, яке має найвищу пробу, себто, банківське, коштує – 5 580,73 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Відкоригував регулятор і інші закупівельні ціни:

  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 563,99 гривні за грам;
  • дорогоцінний метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 524,92 гривні за грам.

Скільки коштує срібло?

Закупівельні ціни на срібло також змінилися. Станом на 16 жовтня, вони такі:

  • банківське срібло, перетнуло рекордну межу і сягнуло – 70,37 гривні за грам;
  • срібло, що не відповідає вимогам щодо якості дорогоцінних металів, коштує – 66,85 гривні за грам.

Довідка: Банківський метал має найвищу пробу, тобто, 999,9. Зазвичай він реалізується у вигляді злитків та монет. Зауважимо, що банківське золото це хороший спосіб зберегти гроші від впливу інфляції.

Як змінились ціни на дорогоцінні метали?

  • Сьогодні золото встановило новий рекорд. Максимум за сесію склав – 4 243 долари за унцію, повідомляє Reuters.

  • У вівторок срібло сягнуло рекордного значення – 53,60 долара за унцію. Потім вартість цього металу дещо знизилась. Зокрема, сьогодні це срібло сягнуло – 52,88 долара за унцію.

  • Збільшилась вартість 16 жовтня і платини. Цей метал зріс в ціні на 0,9% і сягнув – 1 669,60 доларів. Здорожчав також паладій. Його ціна збільшилась на 0,3% і склала – 1 540,25 долара за унцію.