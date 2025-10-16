Що відомо про покупку російської нафти Японією?
Під час цієї зустрічі міністри також обговорили економічні відносини між країнами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Ми з міністром Като також обговорили важливі питання, що стосуються економічних відносин між США та Японією, а також очікування адміністрації щодо припинення імпорту російської енергії з Японії.
Зауважимо, що зараз Японія купує нафту Sakhalin Blend. Це побічний продукт виробництва зрідженого природного газу в рамках проєкту Сахалін-2. Імпорт цієї нафти надзвичайно важливий для енергетичної безпеки Японії.
Разом з цим, японський міністр фінансів повідомив, що вони готові до змін. Йдеться про те, що ці дії мають привести до миру в Україні.
Японія зробить усе можливе, виходячи з базового принципу координації з країнами G7 для досягнення миру в Україні справедливим шляхом.
Нагадаємо! Токіо домовився з країнами G7 про поступову відмову від імпорту російської нафти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Країни G7 планують подальше посилення санкцій проти Росії. Також потрібно зазначити, що у минулому місяці Японія знизила граничну вартість російської нафти з 60 доларів до 47,60 доларів за барель.
Останні важливі новини про нафту
Індія може зменшити об'єми імпорту російської нафти. На це, зокрема, вплинув тиск Трампа, повідомляє Reuters.
Разом з цим, Угорщина планує продовжувати імпорт російської нафти. Щобільше, Будапешт назвав Москву "надійним партнером".
Україна продовжує атаки на російські НПЗ. Внаслідок цього, значна кількість нафтових підприємств Росії вийшла з ладу. Це впливає на доходи Росії від реалізації нафти.