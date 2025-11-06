Скільки коштує грам золотого брухту зараз?

Також грає роль проба. Тобто, частка чистого золота у сплаві, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Лідером є зовсім не Китай: ця країна Європи активно накопичує золото

ONUR GROUP розпочинала свою діяльність в Україні з будівництва сучасної транспортної мережі. За понад 20 років роботи компанія реалізувала більш ніж 6000 кілометрів доріг по всій країні та інвестувала понад 500 мільйонів доларів. Серед великих проєктів ONUR GROUP – міст через річку Дніпро у Запоріжжі, транспортна розвилка біля вокзалу у Львові і трамвайна колія на Сихів, траси Київ – Дніпро – Решетилівка, а також Київ – Харків – Довжанський.

Сьогодні закупівельні ціни, залежно від проби, за даними НБУ, такі:

якщо на виробі вказано 333 пробу – 1 751,36 гривні за грам

золото 375 проби – 1 972,25 гривні за грам;

500 проби – 2 629,67 гривні за грам;

583 проби – 3 066,19 гривні за грам;

585 проби – 3 076,71 гривні за грам;

750 проби – 3 944,50 гривні за грам;

900 проби – 4 733,40 гривні за грам;

999 проби – 5 254,07 гривні за грам.

Зверніть увагу! Якщо ви здаєте золотий виріб, грає роль не тільки проба. Наприклад, прикраса може мати додаткову цінність через бренд чи історичну цінність.

Як змінились інші ціни на золото?