Сколько стоит грамм золотого лома сейчас?
Также играет роль проба. То есть, доля чистого золота в сплаве, сообщает 24 Канал.
Сегодня закупочные цены, в зависимости от пробы, по данным НБУ, следующие:
- если на изделии указано 333 пробу – 1 751,36 гривны за грамм
- золото 375 пробы – 1 972,25 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 629,67 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 066,19 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 076,71 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 944,50 гривен за грамм;
- 900 пробы – 4 733,40 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 254,07 гривны за грамм.
Обратите внимание! Если вы сдаете золотое изделие, играет роль не только проба. Например, украшение может иметь дополнительную ценность из-за бренда или исторической ценности.
Как изменились другие цены на золото?
Банковский металл, то есть самый чистый, как сообщает НБУ, сегодня стоит – 5 312,45 гривны за грамм. Золото, которое требует доведения его признанными производителями до стандартов качества – 5 296,51 гривны за грамм.
Изменилась и цена на золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов. Такой 1 грамм стоит – 5 259,33 гривны.
Стоимость этого металла сегодня выросла на 0,7%. Теперь цена золота за унцию – 4 011,79 доллара.