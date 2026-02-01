Які держави мають найбільші золоті запаси?

США наразі мають золоті запаси – 8 133,46 тонни, повідомляє ресурс World Gold Council.

На другому місці Німеччина. Вона має запаси на рівні – 3 351,53 тонни.

У інших країн золоті резерви такі:

Німеччина – 3 351,53 тонни;

Італія – 2 451,84 тонни;

Франція – 2 436,97 тонни;

Росія – 2 335,85 тонни;

Китай – 2 303,51 тонни;

Швейцарія – 1 040 тонн;

Індія – 880,18 тонни;

Японія – 845,97 тонни;

Польща – 515,34 тонни.

Які країни найбільше купували золота у 2025 році?

Саме Центробанки є ключовими покупцями золота, повідомляє ING.

Як показує статистика:

У III кварталі 2025 року Центробанки збільшили темпи купівлі. Протягом цього періоду вони придбали 220 тонн золота.

Торік найбільшим покупцем золота була саме Польща. Вона придбала – 67 тонн. Також значні закупівлі здійснили: Китай, Азербайджан, Казахстан, і Туреччина.

За даними Всесвітньої золотої ради, світовий попит на золото у третьому кварталі досяг 1313 тонн, що є найвищим квартальним показником за всю історію спостережень. Цей сплеск був зумовлений сильним інвестиційним попитом, включаючи купівлю через біржові фонди, зливків та монет, а також значними покупками центральними банками,

– вказує видання.

Що ще важливо знати про закупівлі золота зараз?