Яка країна накопичує багато золота?

Саме Польща активно закуповує золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Китай, який ніколи офіційно не коментував причини купівлі золота, поповнює свої золоті резерви вже 11 місяців. Польща також купує золото, але з іншої причини, оскільки війна в сусідній Україні становить загрозу для її економіки,

– зазначає видання.

Потрібно розуміти, що для Центробанків надзвичайно привабливим є золото, адже це безпечний актив. Саме тому здійснюється активна закупівля цього металу.

Зверніть увагу! Якщо ЄС таки дозволить використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні, є велика імовірність, що обсяги закупівель золота збільшаться.

Що ще відомо про золоті активи?

Єврокомісія прагне використовувати заморожені російські активи, аби фінансувати допомогу Україні. Проте ця пропозиція викликає занепокоєння у частини Центробанків. Таке напруження може стати причиною прискорення закупівлі золота для зберігання за межами західних юрисдикцій.

Як повідомляє Reuters, з 2022 року річні чисті закупівлі золота Центробанками у більш як два рази зросли, якщо порівнювати з середніми показниками за попередні 5 років.

Цікаво! З початку 2025 року вартість золота за унцію зросла на більш як 50%.