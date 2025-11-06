Яка країна накопичує багато золота?
Саме Польща активно закуповує золото, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Не все так просто як здається: що насправді означає трикутник на доларах
Китай, який ніколи офіційно не коментував причини купівлі золота, поповнює свої золоті резерви вже 11 місяців. Польща також купує золото, але з іншої причини, оскільки війна в сусідній Україні становить загрозу для її економіки,
– зазначає видання.
Потрібно розуміти, що для Центробанків надзвичайно привабливим є золото, адже це безпечний актив. Саме тому здійснюється активна закупівля цього металу.
Зверніть увагу! Якщо ЄС таки дозволить використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні, є велика імовірність, що обсяги закупівель золота збільшаться.
Що ще відомо про золоті активи?
Єврокомісія прагне використовувати заморожені російські активи, аби фінансувати допомогу Україні. Проте ця пропозиція викликає занепокоєння у частини Центробанків. Таке напруження може стати причиною прискорення закупівлі золота для зберігання за межами західних юрисдикцій.
Як повідомляє Reuters, з 2022 року річні чисті закупівлі золота Центробанками у більш як два рази зросли, якщо порівнювати з середніми показниками за попередні 5 років.
Цікаво! З початку 2025 року вартість золота за унцію зросла на більш як 50%.