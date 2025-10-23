Ціна знову летить вгору: як змінилась вартість золота

Сьогодні золото знову почало дорожчати. Збільшення відбулось, зокрема, через введення нових санкцій проти Росії.

Що впливає на ціну золота?

Також зросли геополітичні ризики через виникнення нових експортних обмежень для Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

В обід вартість золота зросла на 0,5%. Ціна унції сягнула – 4 114,06 долара

Зверніть увагу! Вартість злитків знизилась до двотижневого мінімуму на попередній сесії.

Золото намагається знайти свою основу після здорового та вкрай необхідного технічного відкату і хоча наполегливі геополітичні ризики повинні зберігати пропозиції щодо безпечних притулків, воно менш схильне до різких коливань, реагуючи на такі новини,

– наголосив головний ринковий аналітик Nemo.money Хан Тан.

Що впливає на ціну золота зараз:

геополітична нестабільність, зокрема, напруження між Китаєм та США;

нові санкції США проти Росії (йдеться про обмеження введені для "Лукойла" та "Роснєфті");

шатдаун в США;

імовірне зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів;

значний попит на безпекові активи.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?