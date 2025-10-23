Цена снова летит вверх: как изменилась стоимость золота
- Цена золота выросла на 0,5% из-за новых санкций против России и геополитических рисков.
- На стоимость золота влияют напряжение между Китаем и США, санкции, шатдаун в США, возможное снижение ставки ФРС, и спрос на безопасные активы.
Сегодня золото снова начало дорожать. Увеличение произошло, в частности, из-за введения новых санкций против России.
Что влияет на цену золота?
Также выросли геополитические риски из-за возникновения новых экспортных ограничений для Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В обед стоимость золота выросла на 0,5%. Цена унции достигла – 4 114,06 доллара
Обратите внимание! Стоимость слитков снизилась до двухнедельного минимума на предыдущей сессии.
Золото пытается найти свою основу после здорового и крайне необходимого технического отката и хотя настойчивые геополитические риски должны сохранять предложения по безопасным убежищам, оно менее склонно к резким колебаниям, реагируя на такие новости,
– отметил главный рыночный аналитик Nemo.money Хан Тан.
Что влияет на цену золота сейчас:
- геополитическая нестабильность, в частности, напряжение между Китаем и США;
- новые санкции США против России (речь идет об ограничениях введенных для "Лукойла" и "Роснефти");
- шатдаун в США;
- вероятное снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов;
- значительный спрос на активы безопасности.
Что происходит с ценами на драгоценные металлы сейчас?
В целом за 2025 год золото подорожало на 57%. На этой неделе оно несколько снизилось в цене до четверга. В понедельник была установлена рекордная стоимость этого металла – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Спотовая цена на серебро выросла на 1,3%. Сейчас этот металл стоит – 49,14 доллара за унцию.
Платина подорожала на 1,3%. Сейчас она стоит – 1643,25 доллара за унцию. Палладий, в свою очередь, стабилен. 1 унция этого металла стоит – 1 456,98 гривны.