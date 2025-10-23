Цена снова летит вверх: как изменилась стоимость золота

Сегодня золото снова начало дорожать. Увеличение произошло, в частности, из-за введения новых санкций против России.

Что влияет на цену золота?

Также выросли геополитические риски из-за возникновения новых экспортных ограничений для Китая, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В обед стоимость золота выросла на 0,5%. Цена унции достигла – 4 114,06 доллара

Обратите внимание! Стоимость слитков снизилась до двухнедельного минимума на предыдущей сессии.

Золото пытается найти свою основу после здорового и крайне необходимого технического отката и хотя настойчивые геополитические риски должны сохранять предложения по безопасным убежищам, оно менее склонно к резким колебаниям, реагируя на такие новости,

– отметил главный рыночный аналитик Nemo.money Хан Тан.

Что влияет на цену золота сейчас:

геополитическая нестабильность, в частности, напряжение между Китаем и США;

новые санкции США против России (речь идет об ограничениях введенных для "Лукойла" и "Роснефти");

шатдаун в США;

вероятное снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов;

значительный спрос на активы безопасности.

Что происходит с ценами на драгоценные металлы сейчас?