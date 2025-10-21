Які країни мають найбільші запаси золота?

Золоті резерви у США зараз складають – 8 133,46 тонни, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.

Друге місце за запасами золота займає Німеччина. Ця країна має – 3 350,25 тонни.

Також значні резерви у:

Італії – 2 451,84 тонни золота;

Франції – 2 437 тонни золота;

Китаю – 2 298,53 тонни золота;

Індії – 879,98 тонни золота.

Цікаво! В Україні запаси золота складають – 27,37 тонни золота.

Що потрібно знати про золото зараз?