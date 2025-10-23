Що впливає на ціну золота?

Також зросли геополітичні ризики через виникнення нових експортних обмежень для Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Усе завдяки Путіну: це найглибша криза в регіонах за десятиліття

В обід вартість золота зросла на 0,5%. Ціна унції сягнула – 4 114,06 долара

Зверніть увагу! Вартість злитків знизилась до двотижневого мінімуму на попередній сесії.

Золото намагається знайти свою основу після здорового та вкрай необхідного технічного відкату і хоча наполегливі геополітичні ризики повинні зберігати пропозиції щодо безпечних притулків, воно менш схильне до різких коливань, реагуючи на такі новини,

– наголосив головний ринковий аналітик Nemo.money Хан Тан.

Що впливає на ціну золота зараз:

геополітична нестабільність, зокрема, напруження між Китаєм та США;

нові санкції США проти Росії (йдеться про обмеження введені для "Лукойла" та "Роснєфті");

шатдаун в США;

імовірне зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів;

значний попит на безпекові активи.

Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?