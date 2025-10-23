Що впливає на ціну золота?
Також зросли геополітичні ризики через виникнення нових експортних обмежень для Китаю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
В обід вартість золота зросла на 0,5%. Ціна унції сягнула – 4 114,06 долара
Зверніть увагу! Вартість злитків знизилась до двотижневого мінімуму на попередній сесії.
Золото намагається знайти свою основу після здорового та вкрай необхідного технічного відкату і хоча наполегливі геополітичні ризики повинні зберігати пропозиції щодо безпечних притулків, воно менш схильне до різких коливань, реагуючи на такі новини,
– наголосив головний ринковий аналітик Nemo.money Хан Тан.
Що впливає на ціну золота зараз:
- геополітична нестабільність, зокрема, напруження між Китаєм та США;
- нові санкції США проти Росії (йдеться про обмеження введені для "Лукойла" та "Роснєфті");
- шатдаун в США;
- імовірне зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів;
- значний попит на безпекові активи.
Що відбувається з цінами на дорогоцінні метали зараз?
Загалом за 2025 рік золото подорожчало на 57%. Цього тижня воно дещо знизилось в ціні до четверга. У понеділок була встановлена рекордна вартість цього металу – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Спотова ціна на срібло зросла на 1,3%. Зараз цей метал коштує – 49,14 долара за унцію.
Платина подорожчала на 1,3%. Зараз вона коштує – 1643,25 долара за унцію. Паладій, своєю чергою, стабільний. 1 унція цього металу коштує – 1 456,98 гривні.