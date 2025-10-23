Що відбувається у російських регіонах?

Уже до вересня більшість російських регіонів вичерпала свої фінансові резерви, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Читайте також Трампу вдалося: ще одна країна може відмовитись від нафти з Росії

Щобільше, 6 суб'єктів федерації мають на рахунках менше ніж 1% річного бюджету. Це замало грошей для здійснення необхідних видатків. Як приклад:

Архангельська область – має річний бюджет 156 мільярдів рублів – резерв зараз – 50 мільйонів;

у Калмикії резерв – 40 мільйонів;

у Бєлгородській області – 200 мільйонів;

У Волгоградській – 100 мільйонів.

Нестача ліквідності вже призвела до секвестру. Іркутська область скорочує 4,9 мільярда рублів у сфері освіти й охорони здоров'я. У 12 регіонах урізані зарплати вчителям. Щоб залатати дефіцит, місцева влада в Ярославській, Ульяновській областях і Дагестані готує підвищення податків для малого бізнесу,

– зазначає розвідка.

Для розуміння, сукупний дефіцит регіональних бюджетів у червні складав – 397,8 мільярда рублів. А уже на вересень він сягнув – 724,8 мільярда.

Цікаво! Доходи загалом впали у 26 регіонах у номінальному вимірі.

Яка ситуація в російській економіці зараз?

Нафтогазові доходи Росії скоротяться ще більше. Це пов'язано з тим, що Індія може повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2025. Цьому сприяють американські санкції.

"Просіло" декілька важливих галузей Росії. Йдеться, зокрема, про вугільну. Там з'являється усе більше збиткових підприємств, повідомляє СЗРУ.

Нагадаємо! США впровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла".