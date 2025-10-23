Що відбувається у російських регіонах?

Уже до вересня більшість російських регіонів вичерпала свої фінансові резерви, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Щобільше, 6 суб'єктів федерації мають на рахунках менше ніж 1% річного бюджету. Це замало грошей для здійснення необхідних видатків. Як приклад:

  • Архангельська область – має річний бюджет 156 мільярдів рублів – резерв зараз – 50 мільйонів;
  • у Калмикії резерв – 40 мільйонів;
  • у Бєлгородській області – 200 мільйонів;
  • У Волгоградській – 100 мільйонів.

Нестача ліквідності вже призвела до секвестру. Іркутська область скорочує 4,9 мільярда рублів у сфері освіти й охорони здоров'я. У 12 регіонах урізані зарплати вчителям. Щоб залатати дефіцит, місцева влада в Ярославській, Ульяновській областях і Дагестані готує підвищення податків для малого бізнесу,
– зазначає розвідка.

Для розуміння, сукупний дефіцит регіональних бюджетів у червні складав – 397,8 мільярда рублів. А уже на вересень він сягнув – 724,8 мільярда.

Цікаво! Доходи загалом впали у 26 регіонах у номінальному вимірі.

Яка ситуація в російській економіці зараз?

  • Нафтогазові доходи Росії скоротяться ще більше. Це пов'язано з тим, що Індія може повністю відмовитися від російської нафти до кінця 2025. Цьому сприяють американські санкції.

  • "Просіло" декілька важливих галузей Росії. Йдеться, зокрема, про вугільну. Там з'являється усе більше збиткових підприємств, повідомляє СЗРУ.

Нагадаємо! США впровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла".