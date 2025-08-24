Що відомо про найглибшу шахту у світі?
"Мпоненг" має значний ресурс. Попри те, що деякі її поверхневі родовища вже вичерпані, там досі залишається багато золота, пише 24 Канал.
Читайте також ТОП країн за виробництвом кольорових металів: хто постачає найбільше алюмінію
Видобуток у цій шахті надзвичайно складний. Шахтарям, аби дістатися до місця роботи потрібно приблизно 90 хвилин.
У чому особливості "Мпоненга":
- з кожним кілометром там температура збільшується на 25 – 30 °C;
- тобто, на глибині 4 кілометри температура повітря у шахті сягає 60 – 66 °C;
- аби у шахтарів була можливість там працювати, для зниження температури у шахту подається рідкий лід;
- інфраструктура охолодження у цій шахті вважається однією з найдорожчих у світі.
Зверніть увагу! "Мпоненг" належить компанії Harmony Gold з 2020 року.
Як працює "Мпоненг"?
Щодня 2 300 кілограмів вибухівки використовують, аби руйнувати породу. Після такого вибуху залишаються сотні тонн відходів. Саме тому кожен день шахтарі видобувають більш як 5 400 тонн гірської маси.
Цікаво! Після вибуху, в утворені отвори закачують суміш з цієї породи, бетону та води. Таким чином вдається уникнути обвалів.