Яку заяву зробив Трамп про Іран?
Як сказав Трамп, закінчення війни стало можливим, завдяки переговорам, повідомив американський президент у своєму пості в соцмережі Truth Social.
Я радий повідомити, що протягом останніх 2 днів відбулися дуже плідні переговори між Сполученими Штатами та Іраном
Як показують дані investing.com, на момент написання публікації, вартість марки Brent опустилася нижче 100 доларів за барель. Вона коштує – 99,96 долара за барель.
Ціна нафти продовжує падати. Для розуміння, ще о 13:00 вона фіксувалась на рівні – 108 доларів за барель.
Зауважимо, Трамп назвав результатом цих переговорів те, що тимчасово зупиняться військові удари. Американський президент наче як обмежив їх на 5 днів.
Цікаво, що не тільки нафта полетіла вниз. Як повідомляє Sky.News подешевшав і природний газ. У Великій Британії він впав на 6%.
На ширших ринках індекс FTSE 100 відновився після 2% втрат, зафіксованих раніше протягом дня, та перейшов у позитивну тенденцію,
– вказує видання.
Що передувало заяві Трампа про Іран?
Напередодні Трамп погрожував Ірану. Він сказав, що іранські сили мають відкрити Ормузьку протоку протягом наступних 48 годин від теперішнього моменту. Якщо це не буде зроблено, американці знищать електростанції Ірану.
Тегеран пообіцяв негайну відповідь. Він вказав, що наслідком стануть удари по країнах Перської затоки. Окрім цього, Іран пообіцяв атаки на американську й ізраїльську інфраструктуру у сфері інформаційних технологій.
Ще раніше Іран наголосив, що він замінує Ормузьку протоку. Річ у тім, що США погрожували захопити острів Харг.