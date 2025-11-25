Яка реальна ситуація у вугільній галузі Росії?

Станом на зараз, відомо, що 23 вугільних підприємства Росії уже зупинилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як відомо, втрати у цій галузі такі:

станом на зараз, вони сягнули – 263 мільярди рублів (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно – 3,33 мільярда доларів);

вважається, що ці втрати можуть сягнути – 350 мільярдів рублів (тобто – 4,43 мільярдів доларів).

Такі втрати виникли через низку причин. Зокрема, через неможливість Росії реалізовувати вугілля на ключових експортних ринках, насамперед таким був – ЄС.

Кремль спробував переорієнтуватися на Азію, аби врятувати на ситуацію. Проте це не допомогло. Таке рішення виявилось нерентабельним через:

занадто дорогу логістику;

та водночас низькі ціни.

Криза у вугільній галузі – прямий результат війни, санкцій та втрати зовнішніх ринків. Попри точкові субсидії, системні проблеми лише посилюються, а російська економіка й надалі втрачає опору в базових індустріях,

– наголошує видання.

Як змінювалась ситуація у вугільній промисловості Росії?