Метали відновили своє зростання: важливі зміни з початку 2026 року

У 2025 році вартість металів безпрецедентно зросла. Цьогоріч ці тенденції триватимуть. Зокрема, уже під час сьогоднішньої сесії, ціни на метали "полетіли" вгору.

Що відбувається з цінами на золото 2 січня 2025?

Спотова вартість золота зросла на 1,5%. Тепер цей метал коштує – 4 378,75 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ціновий максимум у 2025 році був встановлений 26 грудня. Тоді золото сягнуло – 4 549,71 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому дорожчає золото:

зростає геополітична напруженість;

очікується зниження ставки ФРС (імовірно, цьогоріч це відбудеться двічі);

"тримається" попит на безпечні активи.

Зниження процентних ставок, ставки на подальше пом'якшення монетарної політики Федеральною резервною системою США, геополітичні конфлікти, високий попит з боку центральних банків та зростання активів у біржових фондах сприяли зростанню ціни на золото минулого року,

– зазначає видання.

Цікаво! У 2025 році золото подорожчало на 64%. Це найбільше річне зростання, починаючи з 1979 року.

Як змінились ціни на срібло сьогодні?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 3,7% до 73,90 долара за унцію. Нагадаємо, історичний максимум було встановлено в понеділок. Тоді одна унція коштувала – 83,62 долара.

Важливо! За 2025 рік срібло зросло в ціні на 147%. Потрібно розуміти, що недохідні активи показують себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Метал вперше подолав кілька важливих етапів, що стало можливим завдяки його визнанню критично важливим мінералом США, обмеженням поставок та низьким запасам на тлі зростання промислового та інвестиційного попиту,

– вказує видання.

Які ціни на інші дорогоцінні метали зараз?